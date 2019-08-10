2019/08/10 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد كردي رفيع المستوى يزور بغداد بعد العيد لحل ابرز خمسة ملفات خلافية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد كردي رفيع المستوى يزور بغداد بعد العيد لحل ابرز خمسة ملفات خلافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).