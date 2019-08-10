2019/08/10 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمليات بغداد: خطة العيد الأمنية لا تتضمن قطع أي طريق

أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي ،اليوم السبت، أن

الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى لا تتضمن قطع أي طريق في العاصمة.

وقال الربيعي في تصريح صحفي، إن “الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى

المبارك لا تتضمن قطع أي طريق”.وأوضح، أن “الخطة تتضمن مرحلتين، الأولى حماية الأسواق ما قبل العيد،

والمرحلة الثانية حماية المتنزهات ودور العبادة خلال أيام العيد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: خطة العيد الأمنية لا تتضمن قطع أي طريق) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: خطة العيد الأمنية لا تتضمن قطع أي طريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).