القوات الامريكية تستطلع جويا مناطق صحراء القائم

2019/08/10 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر مطلع في محافظة الأنبار، السبت، عن قيام القوات الأميركية بتنفيذ عمليات استطلاع جوي في مناطق صحراء قضاء القائم غربي المحافظة من دون معرفة الاسباب .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “الطيران الامريكي استطلع وبشكل مكثف المناطق الصحراوية التابع للقضاء القائم غربي الانبار غربي الانبار، من دون معرفة الدواعي الحقيقة من وراء عملية […]

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