المرجع اليعقوبي(دام ظله) يؤكد على أهمية شريحة قصار القامة في المجتمع

2019/08/10 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الإعلامي : الثلاثاء 6/8/2019 م..4/ ذو الحجة / 1440 هـ أكد سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) على أن شريحة قصار القامة شريحة مهمة من شرائح المجتمع، داعيا الجهات المسؤولة إلى توفير الحياة الكريمة لهم من خلال تذليل العقبات القانونية والتشريعية التي تحول دون حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والصحية.جاء ذلك …

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