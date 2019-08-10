2019/08/10 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء الثاني بالحشد الشعبي، السبت، انتشارا أمنيا ضمن خطة حماية الزائرين الى النجف الاشرف خلال ايام العيد.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه، حسب توجيهات الشيخ طاهر الخاقاني آمر اللواء الثاني في الحشد نفذ ابطال اللواء، اليوم السبت، خطة الانتشار الواسعة وحسب الخطة الأمنية المشتركة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط للجيش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء الثاني بالحشد ينتشر ضمن خطة حماية الزائرين الى النجف الاشرف خلال ايام العيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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