2019/08/10 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت هيئة الحشد الشعبي مديرية النجف الأشرف، السبت، امتحانات أنصاف المتعلمين لـ50 مشاركا من منتسبي الهيئة.وقال مسؤول هيئة الحشد في النجف قاسم الخاقاني ان ” قسم التربية والتعليم في مديرية النجف الأشرف بالتعاون مع مديرية التربية مستمران بإجراء اختبار أنصاف المتعلمين للراغبين من منتسبي الهيئة “، مبينا انه “تم أجراء امتحانات أنصاف المتعلمين لـ٥٠

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مديرية النجف للحشد تجري امتحانات أنصاف المتعلمين لـ50 منتسبا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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