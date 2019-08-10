اربع شرائح تتظاهر قرب معبر مندلي لرفض قرار اغلاقه

2019/08/10 | 14:18

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بغداد :سومر نيوز

تظاهر العشرات امام معبر حدودي مع ايران شرق محافظة ديالى، السبت، للمطالبة بالغاء قرار اغلاقه .

وقال من...

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