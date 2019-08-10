الهاشمي يكشف حقيقة تعيين “نائب البغدادي”

2019/08/10 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى الخبير في الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، السبت، قيام تنظيم داعش الإجرامي بتسمية نائبا لزعيم التنظيم الإرهابي ابو بكر البغدادي، مشيرا الى ان ما تناقلته وسائل الاعلام هو مزيف تماما.وقال الهاشمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما تناقلته وسائل الاعلام بشأن تسمية نائب للمدعو ابو بكر البغدادي وهو من اهالي تلعفر مزيف تماما”، مؤكدا […]

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