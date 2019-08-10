2019/08/10 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر عباس الغضبان، اليوم السبت، مشروعين في محافظة كربلاء المقدسة.وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر عباس الغضبان، افتتح اليوم، محطة تعبئة وقود الهندية في قضاء الهندية شرقي كربلاء.

واضاف، ان الغضبان افتتح بناية فرع كربلاء لتوزيع المنتجات النفطية في مركز المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يفتتح مشروعين بمحافظة كربلاء (صور)) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يفتتح مشروعين بمحافظة كربلاء (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).