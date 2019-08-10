2019/08/10 | 15:12

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إعدام الطاغية المقبور..



نهاية حقبة الظلم والدكتاتورية وأستباحة الدماء

تمر بنا الايام القادمة بذكرى اعدام الطاغية المقبور ، اكبر رموز

البعث المجرم ، فيما لم تغب عن اذهان الشعب العراقي ، الظلم الذي

عاناه لفترة اخذت الاربعين عاما تحت جور حزب البعث المجرم.

تقرير: محمد الكعبي

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