رفع 422 كتلة كونكريتية من بغداد الأسبوع الماضي

2019/08/10 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت قيادة علميات بغداد، السبت، عن رفع 422 كتلة كونكريتية خلال الأسبوع الماضي.وذكرت القيادة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “الجهد الهندسي في عمليات بغداد، واصل رفع الكتل الكونكريتية، وفتح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد ومحيطها”.وأضافت، أن “مجموع ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي بلغ422 كتلة كونكريتية”.انتهى25س

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