القبض على شخص ينتحل صفة لواء ركن جنوب بابل

2019/08/10 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد… كشفت قيادة شرطة بابل ، اليوم السبت ، بأن مفارزها القت القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن وذكر بيان للداخلية ,تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه ,ان “مفارزها من مركز شرطة الطليعة بناحية القاسم جنوبي المحافظة القت القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن ، محكوم غيابياً لمد ثلاث […]

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