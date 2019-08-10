مصدر عراقي يؤكد ان الطائرة الاامريكية المسيرة التي سقطت قرب مطار بغداد مرسلة للتجسس وكانت تحمل صواريخ

2019/08/10 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أكد مصدر عراقي مطلع، السبت، ان الطائرة الاميركية من دون طيار، والتي سقطت في احدى المزارع بمنطقة الرضوانية قرب مطار بغداد هي بالفعل طائرة تجسس أميركية نوع (درون) وتحمل صواريخ.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله في تصريح صحفي، اليومن 10 آب 2019، إن "الطائرة الاميركية التي سقطت في احدى المزارع بمنطقة الرضوانية قرب مطار بغداد، هي بالفعل طائرة تجسس أميركية نوع (درون) وتحمل صواريخ".ولم يوضح المصدر أسباب عدم الإعلان عن سقوط الطائرة في وقته حيث سقطت يوم الثلاثاء الماضي، لكنه أشار، ردا على سؤال عما إذا كانت الطائرة قد سقطت نتيجة هجوم عليها، إلى أن "فرضية الهجوم عليها أمر مستبعد، وعلى الأرجح فإن سقوطها كان نتيجة خلل فني".واضاف ان "ردود الفعل بشأن سقوط تلك الطائرة تباينت بين أن يكون ناتجا عن عملية قرصنة أو تشويش إلكتروني ناجم عن هجوم مجهول الهوية او خلل فني".وكان المتحدث باسم التحالف الدولي قد أكد في وقت سابق، ان "مركبة جوية من دون طيار تابعة لقوات التحالف هبطت بشكل غير مجدول في بغداد يوم الأربعاء الماضي بسبب عطل ميكانيكي"، مبينا ان "الطائرة هبطت بسلام وتم استعادتها من قبل قوات الأمن العراقية بنجاح".وتابع انه "لم يصب أحد بأذى ولم تتضرر أي من الممتلكات أثناء الهبوط أو أثناء عملية استعادة المركبة".يذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال اليومين الماضيين، صورا لطائرة أميركية مسيرة، قالت انها سقطت داخل مزرعة في منطقة الرضوانية بأطراف العاصمة بغداد، ويتوقع انها تعرضت لعطل فني.

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