برلمانية تطالب بمتابعة صالات الروليت في الديوانية لارتباطها بنفس الجهات في بغداد

2019/08/10 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الديوانية -اين]طالبت النائبة هدى سجاد الحكومة المركزية بمتابعة مراكز الروليت المنتشرة في محافظات العراق سيما محافظة الديوانية.

وكشفت سجاد في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه اليوم "عن الجهات التي تدعم وتحمي مراكز الروليت في بغداد واكدت بانها هي ذاتها من تسيطر وتحمي مراكز الروليت في المحافظات العراقية، وجددت مطالبتها للحكومة المركزية بملاحقة هؤلاء."وبينت ان "مراكز الروليت التي بدأت تنتشر بشكل خطير في محافظات العراق لابد من مراقبتها ومتابعتها واغلاقها من قبل الحكومة المركزية والجهات الامنية المختصة، مؤكدة ان "محافظة الديوانية من بين تلك المحافظات التي تتواجد مراكز للروليت فيها وكلنا نعرف ما تلحقهُ من أضرار في مجتمعنا سيما الشباب ونتائجها في نشر اليأس المؤدية لحالات الانتحار".وكانت قناة الفرات فجرت الاسبوع الماضي مفاجات خطيرة حول انتشار قاعات الروليت والقمار في عدد كبير من فنادق ومطاعم العاصمة بغداد.ا

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