2019/08/10 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الداخلية، السبت، انه لم يتبقى سوى 3 هاربين من سجن القناة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: لم يتبقى سوى 3 هاربين من سجن القناة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: لم يتبقى سوى 3 هاربين من سجن القناة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).