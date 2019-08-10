الدفاع المدني: انقاذ شاب بصري من الغرق في مصيف كلي علي بيك

2019/08/10 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني في سوران، السبت، ٳنقاذ شاب بصري من الغرق في نهر مصيف گلي علي بيگ.

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