عمليات بغداد تعلن الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى

2019/08/10 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

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