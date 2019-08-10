بالصور.. انقاذ عامل بنغالي علقت قدمه بماكنة ضخمة بمعمل للكاشي في البصرة

2019/08/10 | 15:19

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بغداد اليوم - البصرة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، 10 آب، 2019، انقاذ عاملٍ بنغالي، علقت ساقه بماكنة ضخمة لصناعة الكاشي، في البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعد ورود اخبار تشير الى وجود حادث في مركز المحافظة /الحي الصناعي الشارع الرئيسي داخل معمل لؤلؤة البصرة للصناعة الكاشي والمقرنص، على الفور تم توجة فرقة انقاذ من مركز الحي الصناعي لموقع الحادث".

وأضافت: "إذ تبين الحادث، أن احد العمال، بنغالي الجنسية، علقت قدمه بماكنة ضخمة لصناعة الكاشي والمقرنص بنغلادش الجنسية، حيث تمكن رجال الدفاع المدني من اخراجة ونقلة الى المستشفى بعد اصابته بتهشم الساق اليسرى اسفل الركبة"، مشيرة الى ان "حالته الصحية مستقرة".

بغداد اليوم - ديالى

قالت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، السبت، 10 آب، 2019، إن اغلاق معبر سومار - مندلي مع ايران سيقطع مصادر رزق مئات العوائل شرق المحافظة.

وذكر الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "اغلاق معبر سومار- مندلي الحدودي مع ايران

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس فرع اتحاد علماء المسلمين في محافظة ديالى، جبار المعموري، السبت (10 اب 2019)، عن ما اسماه سر الغرفة (11)، في مبنى السفارة الامريكية ببغداد، واصفاً اياها بمطبخ تفتيت المجتمع العراقي.

وقال المعموري في حديث لـ(بغدا

بغداد اليوم-بغداد

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، السبت، 10 آب، 2019، عن حجم النفقات السيادية ونفقات القروض والرئاسات الثلاث بموازنة 2019.

وقالت التميمي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "النفقات السيادية في موازنة عام 2019 ت

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