كوريا الشمالية تطلق مقذوفين غير محددين

2019/08/10 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية اليوم السبت “مقذوفين غير محدّدين” في البحر، بحسب ما نقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.وقالت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية، إنّ المقذوفين أطلقا من مكان يقع قرب مدينة هامهونغ في شمال شرق كوريا الشمالية وسقطا في بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، مشيرة إلى أنّ “الجيش يراقب الوضع في حال حدوث […]

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