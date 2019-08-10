السورجي: وفد من حكومة الإقليم يزور بغداد بعد العيد لبحث المسائل الخلافية

2019/08/10 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، السبت، أن وفدا حكوميا سيتوجه الى بغداد بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، بغية مناقشة الملفات الخلافية مع بغداد.وقال السورجي لـ /المعلومة/ إن “وفدا كرديا رفيع المستوى سيزور العاصمة بغداد بعد عطلة عيد الأضحى، للبحث عن حلول للمسائل الخلافية بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان”، مبينا […]

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