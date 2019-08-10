2019/08/10 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى عن وضع أطواق أمنية خارج المحافظة لحمايتها خلال عطلة العيد .وقال قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود خلال مؤتمر صحفي النعيم نيوز , إن الخطة مختلفة تماماً عن بقية الأعوام ، مبيناً انه سيتم فتح جميع الطرق داخل المحافظة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أطواق أمنية لحماية المثنى خلال عطلة العيد النعيم نيوز.

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