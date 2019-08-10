تغيير موعد المباراة النهائية لبطولة غرب اسيا

2019/08/10 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لاتحاد الكرة، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" اتحاد غرب اسيا قرر تغيير توقيت المباراة النهائية لبطولة غرب اسيا التاسعة للرجال الى الساعة الثامنة والنصف مساء بدلا من توقيتها السابق المحدد في الساعة العاشرة والنصف مساء".يذكر ان المباراة النهائية للبطولة ستجمع بين متصدري المجموعتين الاولى والثانية، وستقام على ملعب كربلاء الدولي.انتهى..م.م

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