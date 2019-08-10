2019/08/10 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في العيد..



أعلى درجات الحرارة ستكون في هذه المنطقة

كلمة -

بغداد

اعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في

اقليم كردستان العراق، ارتفاع درجات بشكل ملفت خلال ايام عيد

الاضحى، بسبب فصل الحر السنوي.

وبحسب بيان للمديرية "فان اعلى درجة حر خلال ايام العيد سيتم

تسجيلها في مدينة كركوك، حيث ستصل درجة الحر الى 48 درجة مئوية، وان

ادنى درجة حر سيتم تسجيلها في مدينة دهوك بـ 42 درجة مئوية.

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