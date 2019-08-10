2019/08/10 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التميمي: 46 ترليون دينار عراقي «نفقات سيادية»

كلمة -

بغداد

كشف النائبة ماجدة التميمي، يوم السبت، عن مليارات النفقات

السيادية.

والنفقات السيادية، هي تلك المتعلقة بسيادة الدولة، والتي تقدم على

غيرها من النفقات، لما لها من اهمية كبيرة، في صيانة سيادة الدولة

من الناحيتين الداخلية والخارجية.

وذكرت التميمي في تغريدة لها انه "تبلغ النفقات السيادية في موازنة

عام 2019 مبلغ «46.600» ترليون دينار".

واضافت ان "المبالغ تضمن 38 جهة فضلا عن تسديد فوائد واقساط لـ73

جهة خارجية وداخلية".

وتابعت ان "نسبة نفقات الرئاسات الثلاث فيها 1.04%".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي: 46 ترليون دينار عراقي «نفقات سيادية») نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي: 46 ترليون دينار عراقي «نفقات سيادية») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).