2019/08/10 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يهاتف رئيس هيئة الحج لبحث اوضاع الحجاج العراقيين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يهاتف رئيس هيئة الحج لبحث اوضاع الحجاج العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).