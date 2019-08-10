تدمير عجلة داعشية تحمل منصة صواريخ في سامراء

2019/08/10 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت معلومات استخبارية طيران الجيش، انه تم تدمير عجلة تحمل منصة إطلاق صواريخ لداعش استنادا لمعلومات من عمليات الحشد في سامراء.وذكر الحشد الشعبي في بيان، ان "طيران الجيش أغار السبت، على تجمع لعناصر داعش في منطقتي مطيبيجة وحاوي العظيم في سامراء".

وأضاف، انه "استنادا لمعلومات من استخبارات قاطع سامراء للحشد الشعبي دمر طيران الجيش عجلة هاف لوري نوع ميتسوبيشي لداعش تحمل منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا وتجمع لهم في منطقتي مطيبيجة وحاوي العظيم".

وأشار الى، ان "الإصابات في صفوف العدو كانت دقيقة جدا وقد تم تدمير الأهداف بالكامل".



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