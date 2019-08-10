الشيوعي العراقي يعترف: حصلنا على مناصب من الدرجات الخاصة

2019/08/10 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق اعترف الحزب #الشيوعي العراقي، اليوم السبت، بحصولهِ على عددٍ من المقاعد والمناصب ضمن ما يُعرف بالدرجات الخاصة، فيما لم يكشف عددها ونوعها.جهاد جليل، وهو عضو […]

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