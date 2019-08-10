2019/08/10 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الامريكي ينقل اكثر من 200 شاحنة تحمل "لوحات اربيل" ومعدات واسلحة .. عبر العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الامريكي ينقل اكثر من 200 شاحنة تحمل "لوحات اربيل" ومعدات واسلحة .. عبر العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).