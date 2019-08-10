الجیش الإيراني يزيح الستار عن منظومة “فلق” الرادارية

2019/08/10 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أزاح الجيش الإيراني الستار عن منظومة فلق الرادارية بعد إخضاعها لعمليات صيانة أساسية.

وحضر مراسم إزاحة الستار قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، والذي أكد بدوره على أن هذه المنظومة الرادارية تغطي مدى يصل الى اربعمئة كيلومترا، وهي قادرة على الكشف عن مختلف أنواع الصواريخ الباليستية، والطائرات المقاتلة وحتى الأهداف الخفية أو الشبح.

واستغرقت عمليات الصيانة الأساسية لهذه المنظومة الرادارية الفين وثلاثمئة ساعة عمل متواصل من قبل الخبراء الايرانيين.

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