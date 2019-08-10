الدولة لا تبنى بمشروع الكتل والمكونات المضطربة

2019/08/10 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الخالق الفلاح… ان مشروع بناء الدولة العراقية منذ سقوط النظام السابق في عام 2003 بني على ان يكون دولة مكونات ، الذي يواجه تحدياً كبيراً وخطيراً منذ عقود ومن شتى الاطراف الداخلية والاقليمية والدولية ويتمثل بتغلب الانتماء الاثني والمذهبي على الانتماء الوطني ويزعزع التعايش السلمي بين حين واخر والذي استيقض على حين […]

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