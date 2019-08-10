عبدالمهدي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الحج والعمرة للإطمئنان على اوضاع الحجاج العراقيين

2019/08/10 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية للإطمئنان على اوضاع الحجاج العراقيين والخدمات المقدمة لهم.وأكد ضرورة تأمين انسيابية عودتهم الى ارض الوطن، وهنأ خلال الاتصال الحجاج العراقيين الذين يؤدون فريضة الحج هذا العام، متمنيا لهم ولجميع الحجاج المسلمين قبول الطاعات والعودة سالمين الى عوائلهم.و قدم […]

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