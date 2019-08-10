العطية يبلغ عبد المهدي بعدد المتوفين من الحجاج العراقيين

2019/08/10 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ايلغ رئيس هيأة الحج والعمرة خالد العطية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعدد الحجاج المتوفين.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اتصالا هاتفيا اجرى مع رئيس هيأة الحج والعمرة الشيخ خالد العطية للإطمئنان على اوضاع الحجاج العراقيين والخدمات المقدمة لهم، والتأكيد على ضرورة تأمين انسيابية عودتهم الى ارض الوطن، وهنأ خلال الاتصال الحجاج العراقيين الذين يؤدون فريضة الحج هذا العام، متمنيا لهم ولجميع الحجاج المسلمين قبول الطاعات والعودة سالمين الى عوائلهم".واضاف البيان ان "مجلس الوزراء قدم التعازي لعوائل الحجاج الذين توفوا خلال ادائهم الفريضة ، حيث اوضح رئيس هيئة الحج ان عدد المتوفين من الحجاج العراقيين من كبار السن أقل من عددهم في العام الماضي وهو بحدود ٦ أشخاص فإنا لله وانا اليه راجعون، رغم ان اعداد الحجاج العراقيين هذا العام بلغت نحو ٥٦ الفا بعد ان كان عددهم ٣٣ الف حاج وحاجة العام الماضي، مشيرا الى ان هيئة الحج والعمرة العراقية تتابع شؤونهم واحتياجاتهم ابتداءً من تفويجهم الى حين إكتمال المناسك والعودة الى ارض الوطن، وعبّر عن شكره للمتابعة والدعم من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء لشؤون الحجاج وبعثة الحج العراقية.بالمقابل هنأ رئيس مجلس الوزراء رئيس هيأة الحج على اختياره لإلقاء الكلمة الرسمية بإسم جميع حجاج العالم وطلب منه نقل تحياته وشكره لهيئة الحج في المملكة العربية السعودية والى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والحكومة السعودية والشعب السعودي الشقيق.انتهى

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