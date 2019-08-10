امطار غزيرة بمنطقة عرفة

2019/08/10 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شهدت منطقة عرفة في مكة المكرمة هطول امطار غزيرة.

واحتشد أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات، يوم السبت، لأداء ركن الحج الأعظم حتى غروب الشمس.و ” توافدت أعداد غفيرة من الحجاج إلى جبل عرفات، بعدما أمضى أغلبهم ليلتهم في منى، فيما يعرف بيوم التروية.وتسير التدابير الأمنية، التي اتخذتها الجهات المسؤولة في المملكة السعودية، وفق المخطط له، حيث جرى نشر أعداد مهمة من العناصر الأمنية في كل المرافق، كما تطوف الطائرات المروحية في سماء عرفات لمراقبة تحركات الحجاج.وتوقعت هيئة الأرصاد السعودية أن تكون السماء، اليوم، غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات.وفي يوم عرفات، الذي يوافق التاسع من ذي حجة، يمضي الحجاج وقتهم في العبادة وذكر الله والتلبية أملا في التطهر من ذنوبهم والاستجابة لدعواتهم.



“وعند مغيب الشمس سوف ينتقل الحجاج إلى مزدلفة.وسيبيت الحجاج في مزدلفة، حيث سيجمعون الجمرات، التي سيلقونها يوم العيد وخلال أيام التشريق الثلاثة.انتهى

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