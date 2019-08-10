خبير امني يكشف حقيقة تعيين

2019/08/10 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفى الخبير في الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، السبت، قيام تنظيم داعش الإجرامي بتسمية نائبا لزعيم التنظيم الإرهابي ابو بكر البغدادي، مشيرا الى ان

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