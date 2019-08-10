الکشف عن سر الغرفة 11 في السفارة الامريكية ببغداد

2019/08/10 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس فرع اتحاد علماء المسلمين في محافظة ديالى، جبار المعموري، السبت (10 اب 2019)، عن ما اسماه سر الغرفة (11)، في مبنى السفارة الامريكية ببغداد، و...

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