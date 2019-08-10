التربية تنجح بتطبيق الدفتر الالكتروني لنتائج امتحانات ديالى وتوكد تعميمها في النتائج القادمة

2019/08/10 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استطاعت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية بالتعاون مع مكتب البسيط لتكنولوجيا المعلومات، بتطبيق نظام الدفتر الالكتروني لنتائج الدراسة الابتدائية لتربية ديالى بشكل تجريبي بنجاح، مبينة ان التطبيق سيعمم على نتائج المحافظات الاخرى ولكافة المراحل بعد حصول الموافقات الرسمية.





وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “تطبيق النظام هو لغرض مواكبه التطور الإلكتروني الحاصل في العالم حيث ارتات وزارة التربية تطبيق نظام الدفتر الإلكتروني الخاص بادارة نتائج الامتحانات العامة ليتم حصول نتيجة الطالب والتلميذ فور اعلانها انياً”.





وأوضح، ان “التطبيق سيتيح للتلاميذ والطلبة الساكنين في اماكن بعيدة الحصول على نتائجهم قبل وصول القوائم الورقيه الى المدارس”، مبينا ان “التطبيق يعمل من خلال الموبايل والحاسبات بكافة انواعها وبرامجها”.

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