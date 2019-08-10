صحة كركوك تعلن تأهيل 17 مركز صحي في الحويجة

2019/08/10 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كركوك، انجاز وتاهيل 17 مركز صحي من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي وتأهيل ردهة الاطفال والردهة الاستشارية بمستشفى الحويجة العام.

وقال معاون مدير عام صحة كركوك زياد خلف مديد في تصريح لوسائل الاعلام بينها “النور نيوز”، انه “تم انجاز وتاهيل 17 مركز صحي من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي و تأهيل ردهة الاطفال والردهة الاستشارية بمستشفى الحويجة العام، الى جانب تأهيل المركز الصحي بقرية ابو صخرة من قبل منظمة الصحة العالمية”.

وتابع، انه “تم كذلك تاهيل مركز الحويجة الصحي والمراكز الصحية في ناحية الرياض وخبازة وحوض ستة من قبل منظمة ميدير”.





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