حسن الشرع - حمار دورينمات الكربلائي برواية الجاحظ البصري

2019/08/10 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_الشرع صديقي الذي لم أره منذ مدة طويلة كان منشغلا في فقه التعوذ من الشيطان بعد سماع نهيق حمار..بعد ما سرني بأنه أنهى لتوه رسالة في من يرث من الناس أن انقطعت ذرياتهم ، حينها قلت له أن هذه المسألة ستؤدي بحياتك أن لم تجد سندا لها يشد أزرك وسيكون مصيرك كمصر سيبويه في المسألة الزنبورية .هذه المسألة أطلقت عليها تندرا بالمسالة البغلية ..لا أخفيكم سرا كبيرا بأن الحسد راودني كثيرا بينما كنت أقرأ مس......

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