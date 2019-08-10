كمال الجزولي - العَدَالَةُ الانتِقَاليَّة (2 4)

2019/08/10 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_الجزولي العَدَالَةُ الانْتِقَالِيَّة (2 ـ 4) التَّطوُّرُ التَّارِيخِيُّ لِتَطبِيقَاتِ المَفْهُومِ وَالمُصْطَلَحبقلم/ كمال الجزولي***التَّاريخ الفعلي لنشأة مفهوم "العدالة الانتقاليَّة" غير معروف بدقة، حيث جرى تداوله، ابتداءً، في حقل السِّياسة الفرنسيَّة، لكن ظهوره، بدلالته التَّطبيقيَّة الرَّاهنة، فيعود إلى العام 1992م، في كتاب من ثلاثة أجزاء حرره نيل كيرتز بعنوان "العدالة الانتقاليَّة:......

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