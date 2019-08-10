الحشد أنقى وأطهر مما تدّعي أيها الحسني الكذوب

2019/08/10 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد السماوي… يبدو أنّ الضربة الموجعة التي نفذّتها مديرية أمن الحشد الشعبي لمافيا القمار والدعارة وتجارة المخدّرات من خلال فوج المهمات الخاصة في مديرية أمن الحشد , باعتقال الرأس الأكبر لزعيم مافيا القمار والدعارة وتجارة المخدّرات ( حمزة الشمري ) , قد أوجعت العديد من الجهات والشخصيات المرتبطة بشبكات صالات القمار والدعارة والمخدّرات […]

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