2019/08/10 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى عدد من المواطنين في محافظة الديوانية عدم تفاؤلهم بانتخاب المحافظ الجديد للمدينة زهير الشعلان.وقال مواطنون للنعيم نيوز , إن الشعلان لايستطيع أن يضيف شيئاً للمحافظة كونه انتخب عن طريق المحاصصة السياسية .يشار إلى أن كتلة النهج الوطني في المحافظة اعترضت على آلية انتخاب المحافظ الجديد زهير شعلان.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذا السبب ..أهالي الديوانية غير متفائلين بانتخاب المحافظ الجديد للمدينة ! النعيم نيوز.

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