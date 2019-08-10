2019/08/10 | 15:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدر نيوز/ بغداد … اكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، انه لم يتبقى سوى 3 هاربين من سجن القناة.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، انه “خلال المتابعة الميدانية، تمكنت فرق البحث والتحري عن الهاربين من مركز شرطة القناة، من القاء القبض على المتهم يعقوب كاظم في منطقة […]
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وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، انه “خلال المتابعة الميدانية، تمكنت فرق البحث والتحري عن الهاربين من مركز شرطة القناة، من القاء القبض على المتهم يعقوب كاظم في منطقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تؤكد : لم يتبقى سوى 3 هاربين من سجن القناة) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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