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الداخلية تؤكد : لم يتبقى سوى 3 هاربين من سجن القناة


الداخلية تؤكد : لم يتبقى سوى 3 هاربين من سجن القناة
2019/08/10 | 15:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدر نيوز/ بغداد … اكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، انه لم يتبقى سوى 3 هاربين من سجن القناة.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، انه “خلال المتابعة الميدانية، تمكنت فرق البحث والتحري عن الهاربين من مركز شرطة القناة، من القاء القبض على المتهم يعقوب كاظم في منطقة […]

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