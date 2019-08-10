دعوة إماراتية إلى التهدئة بعدن وتوحيد الجهود لمواجهة الحوثيين

2019/08/10 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – أبدى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قلقه العميق بشأن الاشتباكات العنيفة بمدينة عدن باليمن، داعيا إلى ضرورة وقف العمليات

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