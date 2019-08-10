السعودية ترد على كل المشككين بموسم حج ناجح

2019/08/10 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – عززت السعودية الإجراءات الأمنية واتخذت جميع التدابير اللازمة لنجاح موسم الحج لقطع الطريق على كل المشككين والساعين لتسييس هذه الفريضة

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