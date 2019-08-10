ليبيا.. حكومة الوفاق تقبل هدنة الأمم المتحدة الإنسانية في عيد الأضحى

2019/08/10 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا قبوله الهدنة الإنسانية التي اقترحتها البعثة الأممية خلال عيد الأضحى المبارك، والتي تبدأ اليوم

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