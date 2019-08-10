الحكمة النيابية: المرجعية وجهت الإنذار الأخير لحكومة عبد المهدي وستتخذ قرار مفاجئ

2019/08/10 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، السبت، خطاب المرجعية الدينية يوم أمس الجمعة بأنه الإنذار الأخير لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتصحيح مسارها وتقديم الخدمات للمواطنين.وقال البخاتي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “مقاطعة المرجعية الدينية للحكومة الحالية والسياسيين دليل واضح على عدم رضاها عن العمل الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين”، لافتا […]

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