2019/08/10 | 15:43

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ذي قار : اصابة ثلاثة اشخاص بنزاع عشائري في الجبايش والشرطة تعتقل سبعة متهمين في الحادث

السبت

10

أب

2019 :

03:12 pm

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اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اعتقال سبعة اشخاص اثر نزاع عشائري مسلح

تسبب باصابة ثلاثة اشخاص في اهوار قضاء الجبايش.وذكر بيان للشرطة ان نزاعآ عشائريآ بالاسلحة النارية اندلع في اهوار

الجبايش وتسبب باصابة ثلاثة اشخاص من المارة بجراح متباينة نقلوا على

اثرها الى المستشفى .واوضح ان قوة من مديرية شرطة قضاء الجبايش ضربت طوقا امنيا حول محل

الحادث داخل الاهوار ، ثم اجرت عمليات تفتيش وبحث عن مثيري الخلافات

وتمكنت من القبض على سبعة اشخاص من مسببي النزاع .

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