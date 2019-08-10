2019/08/10 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، عن القبض على متهم ينتحل صفة ضابط وهو محكوم غيابيا 3 سنوات.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن مفارزها “من مركز شرطة الطليعة بناحية القاسم جنوبي المحافظة، القت القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن محكوم غيابياً لمده ثلاث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شخص ينتحل صفة لواء ركن جنوبي بابل وكالة خطوة برس.

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