اونا وحسين يجددان تعاقدهما مع نفط الوسط

2019/08/10 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد نادي نفط الوسط تعاقده مع اللاعبين مصطفى حسين ومحمد مضر (اونا) ليستمرا مع الفريق بالموسم المقبل.وقال المشرف على كرة نفط الوسط فراس بحر العلوم لوكالة وطن للأنباء أن اللاعبين مصطفى حسين ومحمد اونا جددا ولاءهما للفريق في الموسم المقبل حيث أوصى مدرب الفريق راضي شنيشل بتجديد عقديهما مع الفريق.وبين أن النادي تعاقد مع […]

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