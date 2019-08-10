بالوثيقة … المعموري يطالب رئيس مجلس الوزراء بتأسيس شركة نفط ديالى

2019/08/10 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس تحالف سائرون رئيس اللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة ديالى النائب المهندس برهان المعموري رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار لتأسيس “شركة نفط ديالى”.وقال المعموري في بيان : استناداً لأحكام المادة 15 / ثانياً من قانون مجلس النواب نطالب بتأسيس “شركة نفط ديالى” لما تتمتع به هذه المحافظة من حقول غاز […]

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